Власти ХМАО раскрыли масштабы поддержки бойцам СВО

Власти ХМАО отправили на СВО почти 13,5 тысячи единиц техники и оборудования Фото: Ася Бронникова © URA.RU

С начала 2025 года власти ХМАО отправили на СВО почти 13,5 тысячи единиц техники и оборудования. Из общего числа — почти девять тысяч беспилотников и дронов, переданные на передовую по заявкам бойцов.

«Направление помощи участникам СВО — одно из ключевых в работе Правительства Югры. Каждый из нас понимает, насколько важна эта поддержка. И именно совместные усилия позволят сделать больше для тех, кто защищает нашу страну», — передает слова губернатора ХМАО Руслана Кухарука telegram-канал «Югра Официально».

Также в воинские части передали 436 единиц транспортной техники, в том числе 148 квадроциклов и 205 мотоциклов. Для решения боевых задач в подразделения отправили почти тысячу прицелов, монокуляров, очков ночного видения, 836 единиц различных средств связи, 400 генераторов. Для защиты бойцов от дронов противника закуплено почти две тысячи единиц средств радиоэлектронной борьбы. Каждому контрактнику выданы укомплектованные рюкзаки в количестве 2 500 штук. Еще 500 рюкзаков переданы раненым югорским бойцам в госпиталях.

Единовременная выплата для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны, составляет 4,1 миллиона рублей. Это самая большая выплата среди других регионов России. Власти отмечают, что гарантированный доход военнослужащего за год с учетом зарплаты в зоне СВО составит не менее 6,6 миллионов рублей. А с учетом возможности списания долгов и региональных льгот, общий объем материальной поддержки может достичь 18,5 миллиона рублей за первый год службы.