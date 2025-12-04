Во что инвестировать деньги в конце 2025 года: советы политиков ХМАО

Политики ХМАО поделились с URA.RU своим инвестиционным опытом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители ХМАО, желающие сохранить и приумножить свое финансовое состояние, нередко оказываются на распутье. Рынок предлагает такое количество видов инвестиций, что новичку довольно сложно в этом всем разобраться. Журналист URA.RU попросил поделиться опытом югорских депутатов. Дисклеймер: решение о том, куда и во что вкладывать заработанное честным трудом, останется за вами.

Депозит и облигации крупных компаний

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный считает, что наиболее оптимальным для югорчан способом инвестиций может стать депозит. «Самое лучше вложение при текущей ставке — депозит. Ни один бизнес не даст такой доходности. Все остальные инструменты: недвижимость, облигации, акции — это уже зависит от того, кто какой интуицией обладает. Если брать облигации, то это должны быть компании, что называется, „на слуху“. Но рекламировать их я не буду», — отмечает парламентарий.

Промышленность и недвижимость

Председатель комитета думы ХМАО по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Великий отметил, что сложность ситуации. «Мое личное видение — вкладывать, все-таки, в реальный сектор экономики. Наши инвестиции всегда были связаны с промышленностью. Но у населения большей популярностью пользуется недвижимость и банковские услуги. В целом, к выбору инвестиций стоит относиться очень внимательно», — предостерег депутат.

Криптовалюта, если опоздали с авто

Еще один югорский парламентарий, председатель совета Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владимир Зиновьев поделился, что лично для себя выбрал бы инвестиции в криптовалюту. «Это не руководство к действию, но крипта — интересная штука. Сегодня она серьезно просела в цене, порядка 30% за последние два месяца, но это и время для того, чтобы ее купить. В основном, популярны биткойн и эфириум. Но надо понимать, что инвестировать надо деньги, которые не жалко потерять, и это игра вдолгую. До 1 декабря стоило купить автомобиль, например, китайский. Но сейчас утильсбор существенно вырос, поэтому кто не успел, тот опоздал», — подчеркнул Зиновьев.

По его словам, еще 20 лет назад топовой инвестицией считались квартиры. «Было легко купить, легко продать, постоянно был горизонт роста. Теперь купить легко, а продать, особенно с учетом недавно завирусившегося „эффекта Долиной“. Иногда кажется, что лучше ничего в таком случае не покупать, и хранить под матрасом или доверять банкам. Стеклянным», — пошутил парламентарий.

Мегапроекты

Депутат городской думы Пыть-Яха Людмила Завадская, создательница двух топиарных парков, поделилась с URA.RU своей мечтой. «Если бы у меня было много денег, я бы вложила их в благоустройство и создала бы самый крутой парк в России. Чтобы было красивее, чем в Краснодаре у Галицкого. У меня даже есть проект — биопарк „Эволюция“. Чтобы память была, и для жителей след остался!» — рассказала Завадская.

