Работа на нефтяных месторождениях ХМАО прекращается в -32 градуса с сильным ветром Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Работа на нефтяных объектах в ХМАО напрямую зависит от погоды. В условиях сильных морозов оборудование может работать нестабильно, а сотрудники рискуют получить обморожения за считанные минуты. Агентство URA.RU выяснило, при каких температурах нефтяники обязаны сокращать или останавливать работы и какие государственные документы регулируют труд в холодное время года.

По правилам

Работа на открытом воздухе в мороз регулируется статьей Трудового кодекса РФ. Согласно ей, работникам, трудящимся в холод на улице, должны предоставляться перерывы для обогрева, которые включаются в рабочее время и оплачиваются. Это базовый документ, обязательный для всех работодателей, включая нефтяные компании.

В правилах сказано, что работодатель должен обеспечить безопасный режим труда. Необходимо организовать пункты обогрева рядом с местами выполнения работ, следить за тем, чтобы сотрудники могли регулярно греться и менять мокрую одежду, а также устанавливать перерывы, частота которых зависит от температуры и ветра.

Продолжение после рекламы

Чем холоднее и сильнее порывы, тем короче периоды непрерывной работы. Если погодные условия выходят за пределы допустимых, работодатель обязан полностью прекратить производство, поскольку дальнейшая работа создает угрозу здоровью и жизни сотрудников. Все эти требования являются обязательными и служат основой для внутренних регламентов нефтяных компаний.

Актировки в нефтяной отрасли ХМАО

На практике нефтяные предприятия применяют собственные нормативы, разработанные на основе государственных документов. В нефтяных компаниях ориентируются на положение по работе в условиях низких температур, разрабатывают памятки для персонала.

В документах нефтяной компании из ХМАО, которые есть в распоряжении URA.RU, прописано, что критические значения начинаются от температуры минус 28 градусов. При таком морозе сотрудники обязаны каждый час делать перерыв на обогрев не менее 10 минут. Если температура опускается до минус 38 градусов при штиле, работы прекращаются полностью. При наличии ветра ограничения наступают раньше: при минус 35 градусах и порывах 5–10 метров в секунду работу останавливают. При минус 32 градусах и ветре свыше 10 метров в секунду прекращаются все операции на открытом воздухе.

Для строительно-монтажных и ремонтных работ на высоте нормы более жесткие. Работа без ветра допускается до минус 35 градусов, однако при ветре до пяти метров в секунду предел снижается до минус 33 градусов.

Отдельно регламентированы лесозаготовительные работы. При скорости ветра до пяти метров в секунду работа прекращается при минус 42 градусах. Если ветер усиливается до 5–10 метров в секунду, предел поднимается до минус 40 градусов. При более сильных порывах работы останавливают уже при минус 38 градусах.

Во всех случаях при снижении температуры ниже минус 28 градусов увеличивается количество перерывов. Также сокращают непрерывное время работы на улице, а требования к обогреву и контролю состояния работников становятся жестче.

Дополнительные меры безопасности

Внутренние документы компаний отдельно описывают, как нужно работать в сильные морозы, особенно на тех объектах, где технологический процесс нельзя остановить..

На объектах должно быть круглосуточное дежурство — специалисты сменяют друг друга по установленному графику. Если погода ухудшается, на открытые площадки выводят больше людей, но работать можно только парами. Это делается для того, чтобы сотрудники могли следить друг за другом и вовремя заметить признаки обморожения.

Продолжение после рекламы

Транспорт, который везет работников на место задания, должен быть теплым и иметь связь с водителем. Любые работы, из-за которых оборудование приходится останавливать, выполняют только с разрешения руководства.

Осматривать трассы трубопроводов и ездить на дальние объекты разрешено только днем. При этом выезжают не менее двух человек на двух машинах, обязательно с радиосвязью и запасом топлива — минимум 40 литров. При работе с жидкостями требуется особая осторожность: попав на открытую кожу, они могут вызвать обморожение.

Для чего нужны нормы

На морозе человек быстрее устает, хуже реагирует и теряет точность движений. Металл и гидросистемы становятся хрупкими, возрастает риск аварий и отказов оборудования. Поэтому пороговые температуры — это основа для безопасности на месторождениях ХМАО. От соблюдения этих норм зависит здоровье людей и стабильная работа объектов.

Температура для объявления актированных дней в нефтяной отрасли ХМАО:

Общие работы

от минус 28 °C — перерыв на обогрев 10 минут каждый час;

от минус 38 °C и ниже при штиле — прекращение работ;

от минус 35 °C и ниже при ветре 5–10 м/с — прекращение работ;

от минус 32 °C и ниже при ветре свыше 10 м/с — прекращение работ.

Строительно-монтажные и ремонтные работы на высоте

от минус 35 °C без ветра;

от минус 33 °C при ветре до 5 м/с;

от минус 30 °C при ветре 5–10 м/с;

от минус 28 °C при ветре более 10 м/с.

Лесозаготовительные работы