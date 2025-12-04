У основного претендента в мэры курганского округа Швидкой появился конкурент. Инсайд
На выборах главы Звериноголовского округа (Курганская область) появился конкурент основному претенденту — Надежде Швидкой. Участвовать в конкурсе планирует чиновница и экс-заместитель главы Притобольного округа Валентина Кононыхина. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники из политических кругов региона.
«У Швидкой появился конкурент на выборах мэра. На конкурс заявилась экс-замглавы мэрии Притобольного округа Кононыхина. При этом именно действующая врио руководителя является главным претендентом на победу. В муниципалитете она на хорошем счету. Она полностью устраивает правительство региона», — рассказали источники.
Швидкую назначили временным руководителем после ухода ее предшественницы — Марины Панкратовой. Швидкая пользуется уважением населения. Местные отмечают, что она показала отличные результаты работы на должности руководителя окружного культурно-оздоровительного центра в селе Звериноголовское. За короткое время руководства округом в статусе врио смогла объединить вокруг себя наиболее профессиональных специалистов. Будучи супругой священника отца Владимира всегда активно занималась волонтерской и просветительской работой. С начала СВО и по сей день инициативно собирает гумпомощь военнослужащим.
Кононыхина не так давно ушла из администрации Притобольного округа и переехала в Звериноголовское. Там чиновница продолжила муниципальную службу. Работает исполняющей обязанности начальника отдела по социальной политике. У нее был небольшой опыт работы в качестве врип главы после ухода с должности мэра Фарита Ахметова. В этом статусе она пробыла чуть больше недели. После, по информации инсайдеров, покинула мэрию из-за того, что не смогла сработаться с новым временным мэром Павлом Санкиным.
Корреспондентка URA.RU обратилась за комментарием в администрацию муниципалитета. На момент публикации ответ от мэрии не поступил. Новость будет дополнена после получения информации.
Ранее URA.RU писало, что в Звериноголовском округе Курганской области объявлен конкурс на должность главы. Проведение конкурса назначено на 22 декабря, избрание главы — 23 декабря.
