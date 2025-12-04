Подъемники, пандусы: власти Курганской области выделили 2,6 млн рублей на доработку спортплощадок

Правительство Курганской области улучшит спортобъекты для инвалидов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области дополнительно выделит 2,6 млн рублей на улучшение доступности спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Средства пойдут на установку пандусов, кнопок вызова и санитарных помещений в 23 спортучреждениях области. Об этом сообщают региональные власти.

«Дополнительное финансирование из областного бюджета в размере 2,6 миллиона рублей пойдет на улучшение спортивной инфраструктуры не только в городе Кургане, в городе Шадринске и в других муниципалитетах Курганской области. Это будут дополнительные пандусы, кнопки вызова, конечно. Все это поможет ребятам с определенными ограничениями улучшить свои занятия физической культурой и спортом. Поможет реабилитации ребят, которые приходят из зоны СВО», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин.

Дополнительные средства направят на ремонт и оснащение спортивных объектов в Кургане, Шадринске и нескольких других районах области. Особое внимание уделяется установке платформ-подъемников и приспособлений для инвалидов в популярных объектах, таких как стадион «Синтез» в Кургане. В рамках Декады инвалидов также предусмотрена единовременная выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми-инвалидами, которой воспользуются около 4,5 тыс. семей региона.

