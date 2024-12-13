В Челябинской области возбуждено уголовное дело против сотрудника Госавтоинспекции, который брал взятки за формальное техобслуживание (ТО) маршрутного микроавтобуса. Об это 13 декабря сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России.
«В следственном отделе Ленинского района Челябинска возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Госавтоинспекции, обвиняемого в получении взятки. Обвиняемого подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в значительном размере)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.
С 6 сентября 2021 года по 24 февраля 2022 года госавтоинспектор получил значительную взятку за формальное проведение ТО. Оно не отражало реальные недостатки маршрутного микроавтобуса. В последующем подозреваемый выдал диагностическую карту с недостоверно отраженными сведениями, полагает следствие.
Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В доме у подозреваемого проведен обыск и наложен арест на его имущество. Выявляются другие эпизоды преступной деятельности, добавили в региональном СУ СК.
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