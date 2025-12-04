Ямальские ветераны спецоперации получили первые комплекты специальной одежды
Комплекты адаптивной одежды предоставлены фондом «Защитники Отечества»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ямальский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» начал выдачу первых комплектов адаптивной одежды ветеранам специальной военной операции на территории округа. Об этом сообщили в пресс-службе ямальского отделения фонда.
«Каждый комплект подбирается индивидуально, учитывая физиологические особенности и потребности ветерана. Одежда, значительно облегчает процесс одевания для людей с ампутациями конечностей, благодаря специальным застежкам и молниям для легкого доступа к протезу», — рассказали в официальном telegram-канале «Защитники Отечества Ямал».
Предусмотрены три вида комплектов — летний, зимний и демисезонный, каждый из которых включает до 17 позиций: от нижнего белья до верхней одежды. Первые наборы безвозмездно получили участники боевых действий из Салехарда, Ноябрьска, Муравленко, Надыма и Нового Уренгоя. Обеспечение ведется в рамках федеральной программы, которая стартовала 30 июля по поддержке президента России Владимира Путина и рассчитана на то, чтобы до конца года обеспечить около 1000 защитников Отечества по всей стране.
Одежда призвана облегчить процесс одевания для людей с ампутациями конечностей и использованием протезов. «На сегодняшний день мы уже получили 10 комплектов одежды для ветеранов из Салехарда, Ноябрьска, Муравленко, Надыма и Нового Уренгоя. Все это для того, чтобы у наших ребят была возможность в этой одежде заниматься спортом, вести активный образ жизни, ходить на работу и чувствовать себя комфортно», — рассказала Наталья Казановская, руководитель Ямальского филиала Фонда «Защитники Отечества».
Одним из первых обладателей комплекта адаптивной одежды на Ямале стал житель Муравленко Виктор Некрасов, который вследствие военной травмы лишился ноги. Ветеран СВО высоко оценил функционал и пользу одежды, которая позволяет заниматься повседневными делами.
