Ямальские ветераны спецоперации получили первые комплекты специальной одежды

Комплекты адаптивной одежды предоставлены фондом «Защитники Отечества» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ямальский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» начал выдачу первых комплектов адаптивной одежды ветеранам специальной военной операции на территории округа. Об этом сообщили в пресс-службе ямальского отделения фонда.

«Каждый комплект подбирается индивидуально, учитывая физиологические особенности и потребности ветерана. Одежда, значительно облегчает процесс одевания для людей с ампутациями конечностей, благодаря специальным застежкам и молниям для легкого доступа к протезу», — рассказали в официальном telegram-канале «Защитники Отечества Ямал».

Предусмотрены три вида комплектов — летний, зимний и демисезонный, каждый из которых включает до 17 позиций: от нижнего белья до верхней одежды. Первые наборы безвозмездно получили участники боевых действий из Салехарда, Ноябрьска, Муравленко, Надыма и Нового Уренгоя. Обеспечение ведется в рамках федеральной программы, которая стартовала 30 июля по поддержке президента России Владимира Путина и рассчитана на то, чтобы до конца года обеспечить около 1000 защитников Отечества по всей стране.

Одежда призвана облегчить процесс одевания для людей с ампутациями конечностей и использованием протезов. «На сегодняшний день мы уже получили 10 комплектов одежды для ветеранов из Салехарда, Ноябрьска, Муравленко, Надыма и Нового Уренгоя. Все это для того, чтобы у наших ребят была возможность в этой одежде заниматься спортом, вести активный образ жизни, ходить на работу и чувствовать себя комфортно», — рассказала Наталья Казановская, руководитель Ямальского филиала Фонда «Защитники Отечества».