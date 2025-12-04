Что известно о чиновнице правительства ЯНАО, которая возглавит политблок Салехарда
Мария Заболотникова станет политическим замом мэра Салехарда
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
В Салехарде (столица Ямала) меняют главу политблока мэрии. Заместителем главы администрации, ответственным за внутреннюю политику станет действующая замдиректора департамента внутренней политики правительства региона Мария Заболотникова, рассказали агентству источники в политсообществе. Что известно о будущей заммэра — в материале URA.RU.
Образование
О Марии Заболотниковой в публичном поле известно немного. Она родилась в Салехарде, получила два высших образования, сейчас ей 36 лет.
Известно, что кроме прочего Мария Заболотникова проходила стажировку по программе дополнительного образования в Высшей школе госуправления РАНХиГС в Куала-Лумпуре (Малайзия). Она давно живет и работает в ЯНАО.
Карьера
В департаменте внутренней политики ЯНАО Мария Заболотникова работает с 2013 года. За это время она была на должностях главного специалиста отдела договорной и кадровой работы в организационном управлении, возглавляла управление региональной политики, а последние пять лет занимает позицию замдиректора департамента, где курирует муниципалитеты.
Будущий куратор внутренней политики Салехарда считается ученицей бывшего вице-губернатора Ирины Соколовой, которая прежде курировала внутреннюю политику всего автономного округа.
Назначение в мэрии
Сейчас кандидатура Марии Заболотниковой находится на рассмотрении — она уже подала документы на должность политического заместителя мэра. В правительстве округа, по словам источников, считают, что чиновница усилит команду главы Салехарда после задержания бывшего куратора внутренней политики мэрии — Николая Токарчука — в августе он был обвинен в мошенничестве.
