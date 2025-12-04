Логотип РИА URA.RU
Коммунальщики Салехарда несколько часов устраняли аварию: что стало причиной. Фото

В Салехарде коммунальщики устранили крупную аварию на улице Броднева
04 декабря 2025 в 19:04
Коммунальную аварию ликвидировали несколько часов (архивное фото)

Коммунальную аварию ликвидировали несколько часов (архивное фото)

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Салехарде аварийная бригада АО «Салехардэнерго» несколько часов устраняла крупную коммунальную утечку. Причиной аварии стал крупный засор, вызванным засорением канализации, сообщили в пресс-службе компании.

«Установленная причина — засор канализационного коллектора, вызванный скоплением тряпок, влажных салфеток и иных посторонних предметов, которые не должны попадать в систему водоотведения», — отметили в официальном telegram-канале «Салехардэнерго». Инцидент случился ранним утром в районе дома 23 по улице Броднева.

Коммунальщики призвали не смывать в унитаз влажные и обычные салфетки, бумажные полотенца, средства личной гигиены и пакеты, нитки и пищевые отходы. Эти предметы не растворяются и образуют пробки, из-за которых случаются затопления и аварии, требующие сложных ремонтных работ.

Засор, ставший причиной коммунальной аварии

Фото: АО «Салехардэнерго в Telegram

Следующий материал