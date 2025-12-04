344 километра дороги Надым — Салехард покрыли интернет-сигналом в 2025 году
Вся территория трассы была покрыта стабильным интернет-сигналом в 2025 году
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ямальскую трассу Надым — Салехард в 2025 году полностью обеспечили стабильным интернет-сигналом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий и связи ЯНАО.
«Все 344 километра дороги Надым — Салехард с этого года покрыты стабильным сигналом. Вблизи дороги работает качественная голосовая связь, а также мобильный интернет», — отметили в ведомстве.
Также в рамках подключения региона к интернету, в 2025 году были завершены работы по строительству линии связи от Семаковского месторождения до Антипаюты. Пропуская способность объекта — 400 Мбит/с
Ранее власти ЯНАО заявляли о поэтапном обеспечении связью труднодоступных территорий округа: уже улучшена связь в Горнокнязевске, Харпе, Ныде, Мужах, районе переправы Салехард — Лабытнанги и селе Горки. Модернизированы линии в Надымском районе и ряде поселков тундровой зоны. В 2026 году планируется проложить оптоволоконный кабель до Халясавэя и запустить LTE в Сеяхе и Щучьем.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!