344 километра дороги Надым — Салехард покрыли интернет-сигналом в 2025 году

Вся территория трассы была покрыта стабильным интернет-сигналом в 2025 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Ямальскую трассу Надым — Салехард в 2025 году полностью обеспечили стабильным интернет-сигналом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий и связи ЯНАО.

«Все 344 километра дороги Надым — Салехард с этого года покрыты стабильным сигналом. Вблизи дороги работает качественная голосовая связь, а также мобильный интернет», — отметили в ведомстве.

Также в рамках подключения региона к интернету, в 2025 году были завершены работы по строительству линии связи от Семаковского месторождения до Антипаюты. Пропуская способность объекта — 400 Мбит/с

