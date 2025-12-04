На Ямале зафиксирован самый низкий уровень курения среди регионов УрФО
Статистика приведена за 2025 год
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
На Ямале зафиксирована самая низкая распространенность табакокурения среди остальных регионов Уральского федерального округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«На Ямале самая низкая распространенность табакокурения в УрФО. В каждом муниципалитете работают кабинеты по отказу от куреня, куда за 2025 год обратились 2 315 человек», — отметили в пресс-службе.
Также власти ЯНАО подчеркнули, что в жители округа стали реже пить алкоголь. Его потребление на душу населения за 2025 год оказалось ниже установленного значения. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе были приняты правовые акты, ограничивающие продажу алкоголя в праздничные дни.
Ранее депутаты Заксобрания ЯНАО приняли поправки, устанавливающие единые требования к розничной продаже алкоголя в праздничные дни. С 1 марта 2026 года в округе запретят продажу спиртного в федеральные праздники, а также в дни массовых мероприятий, таких как День оленевода, День рыбака и местные дни города или района, даты которых муниципалитеты должны определить самостоятельно.
