На Ямале зафиксирован самый низкий уровень курения среди регионов УрФО

Статистика приведена за 2025 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Ямале зафиксирована самая низкая распространенность табакокурения среди остальных регионов Уральского федерального округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«На Ямале самая низкая распространенность табакокурения в УрФО. В каждом муниципалитете работают кабинеты по отказу от куреня, куда за 2025 год обратились 2 315 человек», — отметили в пресс-службе.

Также власти ЯНАО подчеркнули, что в жители округа стали реже пить алкоголь. Его потребление на душу населения за 2025 год оказалось ниже установленного значения. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе были приняты правовые акты, ограничивающие продажу алкоголя в праздничные дни.

