Общество

Здоровье

На Ямале зафиксирован самый низкий уровень курения среди регионов УрФО

Более 2,3 тысячи жителей ЯНАО отказались от курения в 2025 году
04 декабря 2025 в 19:35
Статистика приведена за 2025 год

Статистика приведена за 2025 год

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Ямале зафиксирована самая низкая распространенность табакокурения среди остальных регионов Уральского федерального округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«На Ямале самая низкая распространенность табакокурения в УрФО. В каждом муниципалитете работают кабинеты по отказу от куреня, куда за 2025 год обратились 2 315 человек», — отметили в пресс-службе.

Также власти ЯНАО подчеркнули, что в жители округа стали реже пить алкоголь. Его потребление на душу населения за 2025 год оказалось ниже установленного значения. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе были приняты правовые акты, ограничивающие продажу алкоголя в праздничные дни. 

Ранее депутаты Заксобрания ЯНАО приняли поправки, устанавливающие единые требования к розничной продаже алкоголя в праздничные дни. С 1 марта 2026 года в округе запретят продажу спиртного в федеральные праздники, а также в дни массовых мероприятий, таких как День оленевода, День рыбака и местные дни города или района, даты которых муниципалитеты должны определить самостоятельно.

Следующий материал