Резкое похолодание ожидается на Ямале
Непогода настигнет ямальцев в субботу и воскресенье
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили о резком похолодании, которое придет в округ в грядущую субботу, 6 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Нового Уренгоя.
«Резкое похолодание: будьте готовы! Температура значительно опускается, и это может повлиять не только на наши планы, но и на самочувствие», — отметили в местной мэрии.
Согласно прогнозу синоптиков «Гисметео», в ночные часы выходного дня температура воздуха может опуститься до -36 градусов. Аналогичные холода сохраняться и на следующий день, 7 декабря. Подобная погода ожидается в Новом Уренгое, Салехарде, Надыме и Ноябрьске.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!