Резкое похолодание ожидается на Ямале

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили о резком похолодании, которое придет в округ в грядущую субботу, 6 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Нового Уренгоя.

«Резкое похолодание: будьте готовы! Температура значительно опускается, и это может повлиять не только на наши планы, но и на самочувствие», — отметили в местной мэрии.