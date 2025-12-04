Логотип РИА URA.RU
Резкое похолодание ожидается на Ямале

Похолодание до -36 градусов ожидается на Ямале
04 декабря 2025 в 20:12
Непогода настигнет ямальцев в субботу и воскресенье

Непогода настигнет ямальцев в субботу и воскресенье

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили о резком похолодании, которое придет в округ в грядущую субботу, 6 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Нового Уренгоя. 

«Резкое похолодание: будьте готовы! Температура значительно опускается, и это может повлиять не только на наши планы, но и на самочувствие», — отметили в местной мэрии.

Согласно прогнозу синоптиков «Гисметео», в ночные часы выходного дня температура воздуха может опуститься до -36 градусов. Аналогичные холода сохраняться и на следующий день, 7 декабря. Подобная погода ожидается в Новом Уренгое, Салехарде, Надыме и Ноябрьске.

