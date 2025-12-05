Главный следователь Сургута уходит на повышение

Владимир Ермолаев возглавит отдел в окружной столице Фото: Илья Московец © URA.RU

Руководитель следственного отдела Сургута (ХМАО) Владимир Ермолаев идет на повышение. Он продолжит службу в окружной столице. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Ермолаев отслужил в Сургуте почти 8 лет. За это время было раскрыто и расследовано большое количество громких дел, да и сам отдел показал хорошую работу. Сейчас он возглавит в округе второй отдел по расследованию особо важных дел», — сообщил источник издания.

Собеседник также отметил, что перевод Ермолаева связан с его эффективной работой, хотя плановая ротация у следователей обычно происходит раз в 10 лет. Преемником на посту начальника сургутского следственного отдела, вероятно, станет руководитель нижневартовского следственного отдела Сергей Сальков. Вопрос о его переводе на рассмотрении. Окружное управление следственного комитета пока не ответило на запрос, направленный агентством.

Продолжение после рекламы