Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Главный следователь Сургута уходит на повышение

05 декабря 2025 в 08:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Владимир Ермолаев возглавит отдел в окружной столице

Владимир Ермолаев возглавит отдел в окружной столице

Фото: Илья Московец © URA.RU

Руководитель следственного отдела Сургута (ХМАО) Владимир Ермолаев идет на повышение. Он продолжит службу в окружной столице. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Ермолаев отслужил в Сургуте почти 8 лет. За это время было раскрыто и расследовано большое количество громких дел, да и сам отдел показал хорошую работу. Сейчас он возглавит в округе второй отдел по расследованию особо важных дел», — сообщил источник издания.

Собеседник также отметил, что перевод Ермолаева связан с его эффективной работой, хотя плановая ротация у следователей обычно происходит раз в 10 лет. Преемником на посту начальника сургутского следственного отдела, вероятно, станет руководитель нижневартовского следственного отдела Сергей Сальков. Вопрос о его переводе на рассмотрении. Окружное управление следственного комитета пока не ответило на запрос, направленный агентством.

Продолжение после рекламы

Ранее сообщалось, что окружную прокуратуру ХМАО возглавил Дмитрий Попов из Приморского края. Приказ о назначении подписал президент России Владимир Путин. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал