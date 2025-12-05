Главный следователь Сургута уходит на повышение
Владимир Ермолаев возглавит отдел в окружной столице
Фото: Илья Московец © URA.RU
Руководитель следственного отдела Сургута (ХМАО) Владимир Ермолаев идет на повышение. Он продолжит службу в окружной столице. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.
«Ермолаев отслужил в Сургуте почти 8 лет. За это время было раскрыто и расследовано большое количество громких дел, да и сам отдел показал хорошую работу. Сейчас он возглавит в округе второй отдел по расследованию особо важных дел», — сообщил источник издания.
Собеседник также отметил, что перевод Ермолаева связан с его эффективной работой, хотя плановая ротация у следователей обычно происходит раз в 10 лет. Преемником на посту начальника сургутского следственного отдела, вероятно, станет руководитель нижневартовского следственного отдела Сергей Сальков. Вопрос о его переводе на рассмотрении. Окружное управление следственного комитета пока не ответило на запрос, направленный агентством.
Ранее сообщалось, что окружную прокуратуру ХМАО возглавил Дмитрий Попов из Приморского края. Приказ о назначении подписал президент России Владимир Путин.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!