В Пыть-Яхе (ХМАО) вечером 4 декабря водитель иномарки выехал на улицу Белых Ночей на летней резине. На снежной дороге его занесло и он влетел в легковушку. В результате в ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести.

«4 декабря около 18:30 на улице Белых Ночей города Пыть-Яха, 58-летний водитель Chevrolet Niva, не учел погодные и метеорологические условия, и выехал на дорогу на летней резине, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным Daewoo Nexia, под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Нива Шевроле получили травмы различной степени тяжести», — сообщается в telegram-канале окружного Управления Госавтоинспекции.