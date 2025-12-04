Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

В городе ХМАО в ДТП пострадало три человека. Фото

04 декабря 2025 в 22:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Водитель иномарки выехал на дорогу на летней резине

Водитель иномарки выехал на дорогу на летней резине

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) вечером 4 декабря водитель иномарки выехал на улицу Белых Ночей на летней резине. На снежной дороге его занесло и он влетел в легковушку. В результате в ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести.

«4 декабря около 18:30 на улице Белых Ночей города Пыть-Яха, 58-летний водитель Chevrolet Niva, не учел погодные и метеорологические условия, и выехал на дорогу на летней резине, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным Daewoo Nexia, под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Нива Шевроле получили травмы различной степени тяжести», — сообщается в telegram-канале окружного Управления Госавтоинспекции.

Все пострадавшие доставлены медучреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

  • alt-text
  • alt-text
1/2

В ДТП пострадало оба водителя

Фото: telegram-канал Полиции Пыть-Яха

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал