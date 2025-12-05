В ХМАО объявлена актировка для школьников из начальных классов
Дома останутся школьники Белоярского и Когалыма
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ХМАО 5 декабря из-за морозов отменены занятия школьников первой смены с первый по четвертый класс более чем в 10 городах и поселениях. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены 5 декабря отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -25,5 до -27,4 градуса, ветер 1-6 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
С 1-го по 4-й класс дома останутся школьники Когалыма, Покачей и Белоярского. Также отмена занятий в начальных классах коснулась следующих поселений: Сосновка, Федоровский, Аган, Сорум, Верхнеказымский, Казым, Ульт-Ягун, Тром-Аган, Лыхма, Руссинская.
Материал из сюжета:Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!