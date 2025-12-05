В ХМАО объявлена актировка для школьников из начальных классов

Дома останутся школьники Белоярского и Когалыма Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО 5 декабря из-за морозов отменены занятия школьников первой смены с первый по четвертый класс более чем в 10 городах и поселениях. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены 5 декабря отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -25,5 до -27,4 градуса, ветер 1-6 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.