Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

В ХМАО объявлена актировка для школьников из начальных классов

05 декабря 2025 в 06:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дома останутся школьники Белоярского и Когалыма

Дома останутся школьники Белоярского и Когалыма

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО 5 декабря из-за морозов отменены занятия школьников первой смены с первый по четвертый класс более чем в 10 городах и поселениях. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены 5 декабря отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -25,5 до -27,4 градуса, ветер 1-6 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

С 1-го по 4-й класс дома останутся школьники Когалыма, Покачей и Белоярского. Также отмена занятий в начальных классах коснулась следующих поселений: Сосновка, Федоровский, Аган, Сорум, Верхнеказымский, Казым, Ульт-Ягун, Тром-Аган, Лыхма, Руссинская.

Материал из сюжета:

Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал