В ХМАО появилось объявление о продаже квартиры с отсутствием «эффекта Долиной»

В Сургуте выставили на продажу квартиру, хозяин которой готов обеспечить сделку без «эффекта Долиной». Объявление появилось на сайте онлайн-сервиса.

«Продам студию без обременений. Квартира пустая, можно въехать сразу после оплаты. Документы готовы. Эффект Долиной отсутствует», — говорится в объявлении.

История с участием народной артистки Ларисы Долиной получила широкую огласку и в медиа, и в соцсетях. Суть конфликта — певица вернула через суд квартиру, проданную под влиянием мошенников, но деньги покупателю не компенсировала. Это вызвало общественный резонанс, мемы, бойкоты и обсуждение коллег по сцене.

