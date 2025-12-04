В ХМАО появилось объявление о продаже квартиры с отсутствием «эффекта Долиной»
Собственник обещает честную сделку без «эффекта Долиной»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Сургуте выставили на продажу квартиру, хозяин которой готов обеспечить сделку без «эффекта Долиной». Объявление появилось на сайте онлайн-сервиса.
«Продам студию без обременений. Квартира пустая, можно въехать сразу после оплаты. Документы готовы. Эффект Долиной отсутствует», — говорится в объявлении.
История с участием народной артистки Ларисы Долиной получила широкую огласку и в медиа, и в соцсетях. Суть конфликта — певица вернула через суд квартиру, проданную под влиянием мошенников, но деньги покупателю не компенсировала. Это вызвало общественный резонанс, мемы, бойкоты и обсуждение коллег по сцене.
Ранее URA.RU писало, что югорские салоны красоты и частные бьюти-мастера присоединились к всероссийскому флешмобу по «отмене Долиной». Они заявляют, что не готовы обслуживать певицу, пока она не вернет деньги покупательнице квартиры, которую продала под воздействием мошенников.
