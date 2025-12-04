На улицах Тюмени торгуют потенциально опасной рыбой

В Тюмени прошли рейды по стихийным рынкам (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

На стихийных рынках Тюмени изъято более 100 кг. рыбы без сопроводительной документации. Об этом сообщил telegram-канал администрации города. Нарушителей выявили на Червишевском тракте, улицах Газовиков, Подшибякина, Республики, Ватутина и Пермякова.

«Результаты работы по пресечению несанкционированной торговли. В ходе двух совместных мероприятий с сотрудниками УМВД России по городу Тюмени было изъято более 100 кг продовольственной продукции (рыба)», — сообщили в администрации Тюмени.

На продавцов составили 13 протоколов по ст. 1.22 Кодекса Тюменской области — торговля вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов, и мест проведения ярмарок. Работа по выявлению стихийных рынков в Тюмени будет продолжена.

