Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

На улицах Тюмени торгуют потенциально опасной рыбой

На стихийных рынках Тюмени изъято более 100 кг рыбы без документов
04 декабря 2025 в 20:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Тюмени прошли рейды по стихийным рынкам (архивное фото)

В Тюмени прошли рейды по стихийным рынкам (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

На стихийных рынках Тюмени изъято более 100 кг. рыбы без сопроводительной документации. Об этом сообщил telegram-канал администрации города. Нарушителей выявили на Червишевском тракте, улицах Газовиков, Подшибякина, Республики, Ватутина и Пермякова.

«Результаты работы по пресечению несанкционированной торговли. В ходе двух совместных мероприятий с сотрудниками УМВД России по городу Тюмени было изъято более 100 кг продовольственной продукции (рыба)», — сообщили в администрации Тюмени.

На продавцов составили 13 протоколов по ст. 1.22 Кодекса Тюменской области — торговля вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов, и мест проведения ярмарок. Работа по выявлению стихийных рынков в Тюмени будет продолжена.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало о том, что глава Тюмени Максим Афанасьев объявил о решительной борьбе со стихийными рынками. Он потребовал от специалистов департамента потребительского рынка усилить контроль за несанкционированной торговлей, проводить совместные рейды с правоохранительными органами и привлекать нарушителей к административной ответственности.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал