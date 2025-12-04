На улицах Тюмени торгуют потенциально опасной рыбой
В Тюмени прошли рейды по стихийным рынкам (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
На стихийных рынках Тюмени изъято более 100 кг. рыбы без сопроводительной документации. Об этом сообщил telegram-канал администрации города. Нарушителей выявили на Червишевском тракте, улицах Газовиков, Подшибякина, Республики, Ватутина и Пермякова.
«Результаты работы по пресечению несанкционированной торговли. В ходе двух совместных мероприятий с сотрудниками УМВД России по городу Тюмени было изъято более 100 кг продовольственной продукции (рыба)», — сообщили в администрации Тюмени.
На продавцов составили 13 протоколов по ст. 1.22 Кодекса Тюменской области — торговля вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов, и мест проведения ярмарок. Работа по выявлению стихийных рынков в Тюмени будет продолжена.
Ранее URA.RU писало о том, что глава Тюмени Максим Афанасьев объявил о решительной борьбе со стихийными рынками. Он потребовал от специалистов департамента потребительского рынка усилить контроль за несанкционированной торговлей, проводить совместные рейды с правоохранительными органами и привлекать нарушителей к административной ответственности.
