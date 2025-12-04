Олимпийской чемпионке разбили лицо лыжной палкой на этапе Кубка России в Тюмени
Татьяна Сорина получила травму во время лыжной гонки свободным стилем
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете, лыжница Татьяна Сорина, финишировала с кровью на лице в женской гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. Инцидент произошел на одном из спусков трассы в центре «Жемчужина Сибири», когда Сорина шла за Евгенией Крупицкой. Об этом сообщает официальный сайт телеканала Матч ТВ.
«Я сидела близко за Крупицкой. У меня такое впервые. Бывают случаи, но очень редко. Самочувствие сегодня не самое лучшее», — сообщает Матч ТВ со ссылкой на слова спортсменки.
После финиша Татьяне Сориной была оказана медицинская помощь, по результатам гонки она заняла 12 место. Евгения Крупицкая завоевала «серебро». Этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 4 по 7 декабря.
