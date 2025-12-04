Олимпийской чемпионке разбили лицо лыжной палкой на этапе Кубка России в Тюмени

Татьяна Сорина получила травму во время лыжной гонки свободным стилем Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете, лыжница Татьяна Сорина, финишировала с кровью на лице в женской гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. Инцидент произошел на одном из спусков трассы в центре «Жемчужина Сибири», когда Сорина шла за Евгенией Крупицкой. Об этом сообщает официальный сайт телеканала Матч ТВ.

«Я сидела близко за Крупицкой. У меня такое впервые. Бывают случаи, но очень редко. Самочувствие сегодня не самое лучшее», — сообщает Матч ТВ со ссылкой на слова спортсменки.