Здание построили в 1966 году

В Тюмени снесли общежитие на улице Жуковского, которое в 2021 году признали аварийным. Здание демонтировали в рамках комплексного развития территории (КРТ), рассказали URA.RU в мэрии.

Дом расположен на Жуковского, 28. Несколько лет назад его признали аварийным и подлежащим сносу. По словам жильцов, на стенах образовались трещины, разрушалась кирпичная кладка. После территорию отдали под КРТ. Согласно документам, здесь разрешается строить здания высотой до восьми этажей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени определили новую территорию под КРТ — район улицы Новгородская. Здесь снесут 25 строений, в числе которых гаражи, автозаправка, проходная, сторожка.

