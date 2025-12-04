В Тюмени на стройплощадке ЖК «Смородина» погиб рабочий
Смерть рабочего наступила от падения с высоты
В Тюмени на площадке строящегося ЖК «Смородина» погиб рабочий. Об этом сообщил telegram-канал регионального управления прокуратуры.
«Сегодня, 4 декабря 2025 года, в вечернее время, на строительной площадке жилого комплекса „Смородина“, расположенного на ул. Василия Севергина в Тюмени, при проведении строительных работ погиб работник в результате падения с высоты. На место происшествия выезжал прокурор ЦАО Тюмени Евгений Кондрашкин», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.
Ведомство ведет проверку на предмет соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Устанавливаются причины и обстоятельства, которые привели к гибели человека.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на строительном объекте рабочий упал с четвертого этажа и разбился, мужчина работал на высоте без страховки. Пострадавшего доставили в больницу, однако от полученных травм он скончался.
