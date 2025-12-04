В Тюмени распродают конфискованные часы и наушники Apple
Технику конфисковали и теперь сбывают в счет государства
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
В Тюмени на торги выставили конфискованные часы, наушники и мультимедийные системы от Apple. Информация представлена на федеральном портале по проведению аукционов.
«Реализация имущества, обращенного в собственность государства, и иного изъятого имущества. Смарт-часы Apple Watch, 13 штук. Начальная цена — 623 673 рубля», — говорится в документации.
Также с торгов пустят беспроводные наушники этой же фирмы. Air Pods второй и третьей серии в количестве 14 штук выставили на аукцион за 209 000 рублей.
Третий лот — три домашних мультимедийных платформы. К ним в довесок идут роутер и фотоаппарат других фирм. Цена на начало торгов — 164 200.
Ранее URA.RU писало и о других аукционах с конфискатом. К примеру, на них выставляли айфоны, аппарат для шаурмы, и даже полудрагоценный камень.
