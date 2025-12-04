Оснащать оборудованием школы и детсады ЯНАО будут за счет окружного бюджета

Оснащение учреждений будет происходить за счет регионального бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школы, детские сады, а также иные образовательные учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа будут оснащать инвентарем и услугами по обеспечению безопасности за счет бюджета округа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента образования региона.

«Полномочия материально-технического и ресурсного обеспечения подведомственных учреждений, образовательных организаций региона будут закреплены за департаментом образования ЯНАО. Ведомство будет обеспечивать организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также их работников и обучающихся необходимым оборудованием, инвентарем, имуществом, а также работами и услугами за счет средств окружного бюджета», — пояснили агентству в департаменте.

В первую очередь бюджетные средства будут направлены на обеспечение безопасности школ и детсадов. Так, в состав оснащения включены средства для стабильного доступа к сети интернет, правовые информационные системы, антивирусное программное обеспечение, лицензированные программные продукты, а также иное необходимое имущество и сервисы.

Продолжение после рекламы

Вместе с тем, в качестве пилотного проекта ведомства, будет запущена инициатива по повышению безопасности в детских садах. Речь идет об установке камер видеонаблюдения в учреждениях Салехарда, Лабытнанги, поселка Харп и Надымского района.