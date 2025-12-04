Умер экс-глава Банка России Дубинин
04 декабря 2025 в 22:02
Бывший глава Центрального Банка России Сергей Дубинин умер на 75-ом году жизни. О кончине сообщила пресс--служба регулятора. Дубинин возглавлял банк с 1995 по 1998 годы. В банке отметили заслуги в сохранении прочности российской экономики в непростое для страны время. Также трудовой коллектив соболезнует родным и близким Дубинина.
