Путин раскрыл позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Путин заявил, что США активно ищут решение по Украине Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

У лидера США Дональда Трампа существует собственное понимание причин, по которым конфликт на Украине должен быть завершен в максимально короткие сроки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках официального визита в Индию.

«У США и у Трампа свои понимания, почему конфликт на Украине должен быть заврешен как можно быстрее», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today. Прямая трансляция проходит на сайте канала.

По его словам, Штаты в целом активно ищут пути урегулирования текущего кризиса. Кроме того, Дональд Трамп постоянно говорит о своем стремлении сократить потери в связи с ситуацией на Украине. Владимир Путин выразил уверенность в искренности этих намерений. Он также верит в гуманитарные мотивы, которыми руководствуется Дональд Трамп, добиваясь урегулирования. При этом, по словам российского президента, в стремлении его американского коллеги к решению конфликта заметное значение имеют также его политические и экономические интересы.

