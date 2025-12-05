Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

На Тюменскую область обрушится резкое похолодание

05 декабря 2025 в 08:00
Синоптики обещают небольшой снег

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На территории Тюменской области днем 5 декабря местами температура воздуха опустится до -13 градусов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 5 декабря ожидается температура воздуха до -1, -6 градусов, местами до -8, -13. В ночь на 6 декабря в Уватском районе похолодает до -15, -20 градусов, на остальной территории — до -3, -8», — сообщается на сайте управления.

Местами на территории региона прогнозируется небольшой снег, а на дорогах — гололед. Ветер будет дуть со скоростью 4-10 м/с.

