В Тюмени взлетели цены на яйца

Яйца подорожали почти на треть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени за две недели почти на треть выросла стоимость яиц. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен, которые URA.RU фиксировали 21 ноября и 4 декабря.

Для анализа были выбраны яйца всех трех категорий — С0, С1 и С2. В выборке участвовали такие супермаркеты как «Лента», «Пятерочка», «Ашан», «Магнит» и служба доставки «Самокат».

Наиболее заметный скачок цен произошел в онлайн-сервисе «Самокат»: десяток категории С1 подорожал с 95 до 129 рублей. Рост составил более 35%, что стало рекордом среди всех торговых сетей.

Продолжение после рекламы

Серьезный рост показала и «Лента». Яйца категории С1 увеличились в цене с 75 до 101 рубля, а категория С2 — с 73 до 95 рублей. Подорожание превысило 25%.

В «Ашане» тенденция оказалась смешанной: яйца категории С0 немного подешевели — со 117 до 111 рублей, зато категории С1 и С2 подросли. Особенно резко подскочила цена С2 — с 59 до 81 рубля (+37%).

Относительно стабильной выглядит ситуация в «Магните». Яйца С0 чуть подешевели — с 86 до 84 рублей, остальные категории сохранили прежние цены.

В «Пятерочке» существенных изменений не зафиксировано: категория С1 осталась на уровне 84 рублей, данные по другим категориям отсутствуют.