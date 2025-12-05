Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

На Ямале пенсионерка, надеясь на допвыплату, отдала аферистам более 1 млн рублей

05 декабря 2025 в 07:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Женщина поверила рекламе в соцсетях

Женщина поверила рекламе в соцсетях

Фото: Илья Московец © URA.RU

Пожилая жительница Шурышкарского района (ЯНАО) увидела рекламу в популярной соцсети, где ей обещали дополнительные выплаты. Позвонив по указанному номеру, пенсионерка наткнулась на мошенников и за несколько дней они убедили ее перевести на их счета 1,18 миллиона рублей.

«Киберпреступник похитили у 60-летней жительницы Шурышкарского района 1 180 000. Она наткнулась на рекламу в ВКонтакте, где обещали допвыплату пенсионерам. „Помощником“ в этом деле выступил незнакомец. Целую неделю мошенник разыгрывал историю оформления выплаты и втирался в доверие», — передает telegram-канал «Кибер Ямал».

Начав общение в переписке, мошенник созвонился с жертвой. В итоге женщина перевела аферистам имеющуюся у нее сумму.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал