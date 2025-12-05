На Ямале пенсионерка, надеясь на допвыплату, отдала аферистам более 1 млн рублей

Женщина поверила рекламе в соцсетях Фото: Илья Московец © URA.RU

Пожилая жительница Шурышкарского района (ЯНАО) увидела рекламу в популярной соцсети, где ей обещали дополнительные выплаты. Позвонив по указанному номеру, пенсионерка наткнулась на мошенников и за несколько дней они убедили ее перевести на их счета 1,18 миллиона рублей.

«Киберпреступник похитили у 60-летней жительницы Шурышкарского района 1 180 000. Она наткнулась на рекламу в ВКонтакте, где обещали допвыплату пенсионерам. „Помощником“ в этом деле выступил незнакомец. Целую неделю мошенник разыгрывал историю оформления выплаты и втирался в доверие», — передает telegram-канал «Кибер Ямал».