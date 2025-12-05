В Екатеринбурге пройдет самая необычная балетная премьера в истории. Фото
Премьеры пройдут 6 и 7 декабря
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Екатеринбурге готовятся представить балетную премьеру «Быстрые свидания». Уникальность проекта — в рекордном числе авторов, всего их 12 человек. Зрители увидят необычную постановку, состоящую из пяти балетов, уже 6 и 7 декабря. URA.RU заглянуло на генеральную репетицию накануне премьеры.
«Возможно, впервые в истории балета у одного спектакля 14 авторов — это шесть композиторов и шесть хореографов, художник по свету и художник по костюмам», — отметил художественный руководитель балета Максим Петров. Он пояснил, что творческие пары формировались через открытый отбор. Из 160 заявок было выбрано шесть хореографов, которые затем познакомились с композиторами. Условия были жесткими: композиторы писали музыку все лето, а хореографы создавали постановки всего за полтора месяца.
Программа будет состоять из трех блоков. Первый — классика в новом прочтении. Вечер откроют работы Максима Петрова: «Тихо», «Полдень» на музыку Клода Дебюсси, который впервые будет исполнен с оркестром, и миниатюра «Руки» — новая совместная работа с композитором Дмитрием Мазуровым, посвященная столетию балерины Майи Плисецкой.
После антракта зрители увидят премьеру балета «Шесть русских песен» на музыку Анатолия Королева. Их ждет живое звучание рояля на сцене в исполнении пианиста Германа Мархасина. Кульминацией станет балет «Быстрые свидания», который подарил название всему проекту. Это результат масштабной лаборатории «Пиши балет»: шесть композиторов-финалистов, никогда ранее не работавших с балетом, создали музыку для шести хореографов труппы «Урал Опера Балет».
Фото: Иван Мохнаткин для «Урал Опера Балет»
