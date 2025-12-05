В Екатеринбурге «шашечник» на Mazda утроил массовое ДТП. Фото
Три машины пострадали в массовом ДТП
Фото: ИА «Ночные новости»
На Кольцовском тракте под Екатеринбургом утром 5 декабря произошло серьезное ДТП с опрокидыванием автомобиля, в аварии пострадал один человек. Водитель Mazda, двигаясь в сторону аэропорта, столкнулся сразу с несколькими машинами, после чего одна из них перевернулась.
«По предварительным данным, около 09:00 водитель автомобиля Mazda, двигаясь по Кольцовскому тракту в сторону аэропорта, при перестроении допустил столкновение с эвакуатором Hyundai. От удара легковой автомобиль отбросило в правый отбойник, после чего он врезался в автомобиль Volkswagen Tiguan, который от полученного удара опрокинуло», — сообщили URA.RU в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
В ведомстве уточнили, что в аварии пострадал 55-летний водитель Volkswagen. Его с места ДТП на машине скорой помощи доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. Инспекторы ДПС зафиксировали дорожную обстановку, составили схему происшествия и опросили участников и очевидцев. Водителя Mazda проверили на состояние опьянения, результаты проверки пока не раскрываются.
На участке Кольцовского тракта в районе места аварии временно затруднено движение. Перед местом ДТП сохраняется небольшая пробка в сторону аэропорта: машины объезжают поврежденные автомобили по свободной полосе.
Фото: ИА «Ночные новости»
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
- Станиславский05 декабря 2025 12:38Понятное дело! Мазда же - суперкар, а ее водитель, видимо, гонщик Ф1, что теперь ему тащиться в потоке с улитками вместе, ну вот и нагонялся