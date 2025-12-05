Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге «шашечник» на Mazda утроил массовое ДТП. Фото

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте опрокинулся автомобиль
05 декабря 2025 в 12:21
Три машины пострадали в массовом ДТП

Три машины пострадали в массовом ДТП

Фото: ИА «Ночные новости»

На Кольцовском тракте под Екатеринбургом утром 5 декабря произошло серьезное ДТП с опрокидыванием автомобиля, в аварии пострадал один человек. Водитель Mazda, двигаясь в сторону аэропорта, столкнулся сразу с несколькими машинами, после чего одна из них перевернулась.

«По предварительным данным, около 09:00 водитель автомобиля Mazda, двигаясь по Кольцовскому тракту в сторону аэропорта, при перестроении допустил столкновение с эвакуатором Hyundai. От удара легковой автомобиль отбросило в правый отбойник, после чего он врезался в автомобиль Volkswagen Tiguan, который от полученного удара опрокинуло», — сообщили URA.RU в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В ведомстве уточнили, что в аварии пострадал 55-летний водитель Volkswagen. Его с места ДТП на машине скорой помощи доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. Инспекторы ДПС зафиксировали дорожную обстановку, составили схему происшествия и опросили участников и очевидцев. Водителя Mazda проверили на состояние опьянения, результаты проверки пока не раскрываются. 

На участке Кольцовского тракта в районе места аварии временно затруднено движение. Перед местом ДТП сохраняется небольшая пробка в сторону аэропорта: машины объезжают поврежденные автомобили по свободной полосе.

Фото: ИА «Ночные новости»

Комментарии (1)
  • Станиславский
    05 декабря 2025 12:38
    Понятное дело! Мазда же - суперкар, а ее водитель, видимо, гонщик Ф1, что теперь ему тащиться в потоке с улитками вместе, ну вот и нагонялся
Добавить комментарий
