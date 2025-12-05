Свердловская область попала в зависимость от египетского картофеля

Жители региона стали меньше выращивать картофель Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Свердловской области все реже выращивают картофель на своих участках, из ‑за чего регион не может полностью отказаться от импортного, в том числе египетского, урожая. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по аграрной политике заксобрания региона Елена Трескова в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ, подводя итоги действия областного закона о продовольственной безопасности.

«Картофелем мы себя обеспечиваем пока не на 100%. Когда мы анализировали эту историю, поняли, что в общественном производстве картофеля производится, как и производили, а вот население, к сожалению, посадки картофеля снижает. Надо думать, чтобы 100% мы производили своего картофеля. Думать и о хранилищах, чтобы не завозить картофель из Египта, а круглый год был бы свой уральский настоящий картофель», — заявила Трескова.

По словам депутата, Свердловская область относится к зоне рискованного земледелия, и ранее именно личные подсобные хозяйства помогали выравнивать баланс по картофелю. Сейчас же владельцы участков все чаще отказываются от огородов: снижают площади под посадки или совсем перестают сажать картофель, полагаясь на покупку продукции в магазинах.

Трескова напомнила, что областной закон о продовольственной безопасности действует уже 13 лет. За это время регион, по ее оценке, вплотную приблизился к стопроцентному самообеспечению основными видами агропродукции. В частности, по молоку самообеспеченность сейчас составляет около 80%, а по мясу — 55% при целевых пороговых значениях в 60%. За годы действия закона доля собственного мяса выросла с 40% до нынешних показателей.