Истязания, разбои, порно: члены свердловской ОПГ предстанут перед судом

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Среднеуральска, которых следствие считает участниками организованной преступной группы. Как сообщил URA.RU руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Александр Сапегин, материалы дела о серии тяжких и особо тяжких преступлений направлены в суд для рассмотрения по существу.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), 162 УК РФ (разбой), ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством), ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) и ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних)», — отметил Сапегин.

По данным следствия, обвиняемые входили в устойчивую группу, которая охотилась на так называемых «закладчиков» — людей, задействованных в незаконном обороте наркотиков и, по версии следствия, присваивавших полученные вещества. Фигуранты, как считают в СК, устанавливали местонахождение этих людей, нападали на них группой, наносили им побои, отбирали деньги, ценности и транспорт, а также совершали иные преступления. Часть действий, по версии следствия, они фиксировали на видео для последующего распространения.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что в криминальной среде эта группа была известна как «спортики». «В их функционал входило силовое и психологическое воздействие на тех, кто, будучи вовлеченными в криминальный бизнес по незаконному обороту наркотиков, совершали действия и „необдуманные поступки“, которые вредили его организаторам. Фактически члены преступной группы были задержаны 24 сентября 2024 года в результате операции, проведенной оперативниками из нескольких территориальных ОВД. Наработанные материалы полицейскими переданы нашим коллегам из регионального СК России, которые и довели расследование противоправной деятельности фигурантов до логического завершения. Теперь слово — за судом», — отметил полковник.