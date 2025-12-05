Екатеринбургский аэропорт попал под надзор ФАС

ФАС вынесла предостережение в адрес Кольцово Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба России предупредила аэропорт Кольцово (Екатеринбург) о возможном нарушении антимонопольного законодательства. Как сообщила пресс-служба ведомства, аэропорт взимал с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров, что является недопустимым.

«ФАС России выдала главным операторам аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга предупреждения. В случае их неисполнения служба возбудит антимонопольное дело», — отметили в ведомстве. В службе подчеркнули, что расходы на регистрацию пассажиров должны включаться в базовый государственно регулируемый тариф за обслуживание пассажиров и не могут оплачиваться авиаперевозчиками дополнительно по тарифу, который аэропорт устанавливает самостоятельно.

Антимонопольный орган указал, что все тарифы на обслуживание пассажиров в российских аэропортах находятся под государственным регулированием. По позиции ФАС, выделение затрат на регистрацию в отдельную услугу и выставление авиакомпаниям отдельного счета за доступ к платформе общего пользования содержит признаки навязывания невыгодных условий договора. Подход ведомства поддержал Минтранс России, который также считает, что плата за доступ к платформе регистрации должна входить в один базовый тариф, а не взиматься дополнительно.

Продолжение после рекламы

ФАС напомнила, что подобная практика подпадает под пункт 3 части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Эта норма запрещает компаниям, занимающим доминирующее положение на рынке, навязывать контрагентам условия, невыгодные для них или не относящиеся к предмету договора, если такие действия приводят или могут привести к ограничению конкуренции. Ведомство отметило, что главные операторы аэропортов, как правило, обладают признаками доминирования на соответствующих рынках услуг.