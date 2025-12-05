Свердловчанин избил полицейских и случайного свидетеля возле диско-бара

Свердловчанину грозит пять лет тюрьмы (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила направлено уголовное дело в отношении 26‑летнего местного жителя, которого обвиняют в нападении на инспекторов ДПС и избиении мужчины, пытавшегося помочь пострадавшему полицейскому. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре.

«В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила 1999 года рождения, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ и пп. „б“, „д“ ч. 2 ст. 112 УК РФ за применение насилия к сотрудникам полиции и умышленное причинение вреда здоровью мужчине, выполнявшему общественный долг», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, утром 28 сентября 2025 года экипаж ДПС патрулировал улицы Нижнего Тагила. Проезжая мимо диско-бара на улице Черных, сотрудники заметили группу нетрезвых людей, которые устроили массовую драку. Инспекторы потребовали прекратить конфликт, после чего один из участников потасовки, по версии следствия, напал на сотрудников.

Следователи установили, что обвиняемый схватил 21‑летнюю инспектора ДПС за рукав форменного кителя и толкнул ее в плечо, причинив физическую боль. На помощь коллегe подошел второй сотрудник полиции 1986 года рождения. В ответ, как считает следствие, мужчина нанес ему несколько ударов руками по голове, туловищу и конечностям. Полицейскому диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

В момент конфликта рядом с заведением находился знакомый пострадавших сотрудников полиции 1992 года рождения. Он, как уточнили в надзорном ведомстве, попытался помочь лежащему на земле инспектору подняться. Обвиняемый, действуя, по версии следствия, из хулиганских побуждений, нанес этому мужчине множественные удары руками по голове и туловищу. Экспертиза зафиксировала у потерпевшего многочисленные повреждения, включая закрытый оскольчатый перелом костей носа со смещением, который отнесен к вреду здоровью средней тяжести.