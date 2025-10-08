С экс-владельцев национализированного ЮГК суд взыскал 783 млн рублей

Управление ФНС по Кемеровской области добилось взыскания с бывшего мажоритарного владельца национализированного челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова и других лиц 783,6 млн рублей. Как следует из материалов дела, первоначально чуть меньшую сумму в августе 2024 года суд взыскал с их бывших компаний.
«Взыскать солидарно со Андрея Звягинцева, Константина Струкова, Евгении Кузнецовой в пользу ООО „Шахта им. Дзержинского“ 783,6 млн рублей убытков», — отметил Восьмой арбитражный апелляционный суд в постановлении. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Одновременно суд принял отказ ФНС в лице управления по Кемеровской области-Кузбассу от заявленных требований в части взыскания убытков с ПАО «ЮГК, ООО „Управляющая компания ЮГК“, ООО „МелТЭК“, ООО „Энергия-НК“. Судебный акт подвел черту под многолетним судебным разбирательством, кардинально изменив распределение ответственности. Освободив юридические лица холдинга от финансовых обязательств, суд возложил эту обязанность на бывших причастных к бизнесу лиц. Кузнецова является дочерью Струкова.
Сумма взыскания с бенефициаров «ЮГК» стала больше. Ее размер вырос на 36 миллионов рублей по сравнению с решением первой инстанции, которая год назад взыскала с юрлиц 747 млн рублей. Основой для смены вектора стала роль бизнесменов в качестве контролирующих лиц компаний-должников. Суд установил, что руководители принимали ключевые управленческие решения, которые привели к недополучению подконтрольной ЮГК «Шахтой им. Дзержинского» доходов.
Арест на миллиарды
Судебный спор начался с дела о банкротстве шахты, возбужденного в 2007 году. В апреле 2020 года ФНС обратилась в арбитраж с иском о возмещении убытков. Налоговый орган, выступив в интересах государства и кредиторов, утверждал: в период конкурсного производства аффилированная с ЮГК шахта заключала договоры подряда с ООО «Энергия-НК» и ООО «МелТЭК» на экономически необоснованных условиях. По мнению налоговиков, это привело к недополучению значительной выручки. По решению суда даже накладывался арест. Он затронул имущество компаний и физических лиц-ответчиков на сумму 3,4 млрд рублей.
Разговоры о церкви
В ходе судебного разбирательства ФНС неоднократно уточняла размер заявленных требований, снизив их сначала до 1,76 млрд рублей, а затем — до 1,59 млрд рублей. Ответчикам же пришлось работать на несколько фронтов. Они оспаривали само основание для взыскания убытков и добивались отмены ареста имущества. После уточнения ФНС размера претензий представители ЮГК в феврале 2024 года заявили, что «сохранение действия обеспечительных мер в полном объеме несоразмерно заявленным в настоящее время требованиям». Арбитражный суд Омской области согласился с этими доводами, и 22 февраля 2024 года частично отменил арест, ограничив его суммой 1,76 млрд рублей.
Возражая против заявленных налоговиками претензий, представители бизнеса ссылались на социально значимую деятельность компаний холдинга. Этот довод они приводили, пытаясь окончательно снять арест с отдельных активов. В ходатайстве от 16 апреля 2025 года ЮГК указало, что в планах было безвозмездно передать земельный участок и нежилое здание православной епархии. Также холдинг передал для целей спецоперации автомобили.
Реагируя на прозвучавшие доводы, апелляционный суд в определении от 23 апреля отметил: само по себе осуществление обществом благотворительности не является безусловным и достаточным основанием для отмены ранее принятых обеспечительных мер, поскольку это не отменяет необходимости обеспечения возможного взыскания.
Сумма пополам
Пока шел процесс, было сделано две экспертизы. Первую арбитраж Кузбасса назначил 22 мая 2022 года. Суд поставил эксперту вопросы об объемах добытого угля, его рыночной стоимости и соответствии данных первичной документации. В заключении от 4 июля 2022 года содержались основные выводы.
«Объем добытого угля за период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2019 года составил 4,64 млн тонн. Его рыночная стоимость оценена на уровне 19,9 млрд рублей», — отметил эксперт.
В 2024 году была назначена дополнительная экспертиза. Ее целью было определить финансовый результат компаний «МелТЭК» и «Энергия-НК» от реализации угля.
На основании выводов экспертиз и представленных доказательств Арбитражный суд Омской области 16 августа 2024 года вынес решение. Суд признал требования ФНС частично обоснованными. Вместо заявленных 1,59 млрд рублей было постановлено взыскать солидарно с компаний «ЮГК» и их владельцев 747 млн 383 тысячи рублей.
Поток апелляций
Решение первой инстанции участники спора обжаловали. Компании и физические лица потребовали полной отмены взыскания, тогда как ФНС настаивала на удовлетворении требований в первоначальном объеме. К процессу подключилось Росимущество. Восьмой арбитражный апелляционный суд жалобу налоговиков принял к производству 21 августа 2025 года. Инспекция перенесла груз ответственности на физлиц.
В настоящий момент имеется только резолютивная часть постановления. Что стало причиной для пересмотра позиции налоговой инспекции, станет известно из полного решения арбитража позже.
Компании «Южуралзолота» стали государственными летом 2025 года. Причиной для национализации Генпрокуратура РФ назвала лоббистские усилия, которые Струков предпринимал в должности вице-спикера заксобрания для создания преференций для своего бизнеса.
