Моди сделает редкий жест дипломатии при прилете Путина в Индию

Премьер Моди намерен лично встретить Путина по его прибытии в Индию Фото: пресс-служба президента РФ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен лично встретить президента России Владимира Путина по его прибытии в страну. Об этом сообщил источник в правительстве республики.

«Премьер Моди намерен лично встретить Путина по его прибытии в Индию», — поделился источник ТАСС. По его словам, подобный формат приема является для Нью-Дели редким дипломатическим жестом и подчеркивает особое внимание к визиту российского лидера.

Визит Владимира Путина в Индию пройдет 4–5 декабря по приглашению индийского премьер-министра и приурочен к заседанию Российско-индийского форума, который состоится в Нью-Дели. Центральным пунктом программы станет пленарное заседание, посвященное развитию двусторонней торговли и расширению присутствия индийских производителей и поставщиков на российском рынке. Самолет президента России ожидается в индийской столице около 18:30 по местному времени (21:00 по московскому времени).

