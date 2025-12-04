Моди сделает редкий жест дипломатии при прилете Путина в Индию
Премьер Моди намерен лично встретить Путина по его прибытии в Индию
Фото: пресс-служба президента РФ
Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен лично встретить президента России Владимира Путина по его прибытии в страну. Об этом сообщил источник в правительстве республики.
«Премьер Моди намерен лично встретить Путина по его прибытии в Индию», — поделился источник ТАСС. По его словам, подобный формат приема является для Нью-Дели редким дипломатическим жестом и подчеркивает особое внимание к визиту российского лидера.
Визит Владимира Путина в Индию пройдет 4–5 декабря по приглашению индийского премьер-министра и приурочен к заседанию Российско-индийского форума, который состоится в Нью-Дели. Центральным пунктом программы станет пленарное заседание, посвященное развитию двусторонней торговли и расширению присутствия индийских производителей и поставщиков на российском рынке. Самолет президента России ожидается в индийской столице около 18:30 по местному времени (21:00 по московскому времени).
В Индии ожидают презентации президентского лимузина Aurus Senat, на котором глава российского государства пользуется во время зарубежных визитов. Как отмечает издание The Economic Times, этот автомобиль рассматривается как «инструмент российской дипломатии». В городе Праяградж местные жители организовали специальный религиозный обряд благословения в адрес Владимира Путина и Нарендры Моди. Во время церемонии они несли крупные портреты российского президента и главы индийского правительства.
Материал из сюжета:Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.