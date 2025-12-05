Бессменный лидер тюменской КПРФ собралась в новый созыв облдумы
Тамара Казанцева пойдет на новый депутатский срок в облдуму
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
Многолетний секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева собралась в новый созыв облдумы. Она сказала URA.RU, что планирует баллотироваться на четвертый депутатский срок в 2026 году.
«Планирую избираться», — ответила она на вопрос корреспондента агентства. Сейчас знаменитой коммунистке 78 лет, а к концу очередного созыва будет 83. Она руководит компартией в регионе с начала двухтысячных.
Казанцева вступила Коммунистическую партию в 1985 году. Избиралась делегатом многих съездов КПРФ. С февраля 1998 года — первый секретарь Комитета Тобольского городского отделения КПРФ.
