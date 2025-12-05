Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Бессменный лидер тюменской КПРФ собралась в новый созыв облдумы

Глава тюменского обкома КПРФ Казанцева собралась в новый созыв облдумы
05 декабря 2025 в 12:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тамара Казанцева пойдет на новый депутатский срок в облдуму

Тамара Казанцева пойдет на новый депутатский срок в облдуму

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Многолетний секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева собралась в новый созыв облдумы. Она сказала URA.RU, что планирует баллотироваться на четвертый депутатский срок в 2026 году.

«Планирую избираться», — ответила она на вопрос корреспондента агентства. Сейчас знаменитой коммунистке 78 лет, а к концу очередного созыва будет 83. Она руководит компартией в регионе с начала двухтысячных.

Казанцева вступила Коммунистическую партию в 1985 году. Избиралась делегатом многих съездов КПРФ. С февраля 1998 года — первый секретарь Комитета Тобольского городского отделения КПРФ. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал