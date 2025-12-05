Бессменный лидер тюменской КПРФ собралась в новый созыв облдумы

Тамара Казанцева пойдет на новый депутатский срок в облдуму Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Многолетний секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева собралась в новый созыв облдумы. Она сказала URA.RU, что планирует баллотироваться на четвертый депутатский срок в 2026 году.

«Планирую избираться», — ответила она на вопрос корреспондента агентства. Сейчас знаменитой коммунистке 78 лет, а к концу очередного созыва будет 83. Она руководит компартией в регионе с начала двухтысячных.