Политика

Моди рассказал, кем считает Владимира Путина

Нарендра Моди заявил, что Путин является его другом
04 декабря 2025 в 19:54
Моди заявил, что Путин является его другом (архивное фото)

Фото: пресс-служба президента РФ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил удовлетворение приездом президента России Владимира Путина в страну, назвав российского лидера своим другом. Об этом он написал в соцсетях. 

«Рад приветствовать своего друга президента Путина в Индии. С нетерпением жду нашего взаимодействия позднее сегодня вечером и завтра», — написал Моди в соцсети X.

Индийского правительства также отметил устойчивый характер двусторонних связей между Москвой и Нью-Дели. По его словам, дружба между странами выдержала проверку временем и приносит колоссальную пользу обеим народам. 

Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом — с 4 по 5 декабря. Сегодня вечером его самолет приземлился на авиабазе Палам, где с теплыми объятиями его встретил нарендра Моди, а также российский лидер прямо в аэропорту увидел исполнение народных индийских танцев. 

Материал из сюжета:

Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии

