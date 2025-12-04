Моди рассказал, кем считает Владимира Путина
Моди заявил, что Путин является его другом (архивное фото)
Фото: пресс-служба президента РФ
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил удовлетворение приездом президента России Владимира Путина в страну, назвав российского лидера своим другом. Об этом он написал в соцсетях.
«Рад приветствовать своего друга президента Путина в Индии. С нетерпением жду нашего взаимодействия позднее сегодня вечером и завтра», — написал Моди в соцсети X.
Индийского правительства также отметил устойчивый характер двусторонних связей между Москвой и Нью-Дели. По его словам, дружба между странами выдержала проверку временем и приносит колоссальную пользу обеим народам.
Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом — с 4 по 5 декабря. Сегодня вечером его самолет приземлился на авиабазе Палам, где с теплыми объятиями его встретил нарендра Моди, а также российский лидер прямо в аэропорту увидел исполнение народных индийских танцев.
