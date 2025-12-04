Моди рассказал, кем считает Владимира Путина

Моди заявил, что Путин является его другом (архивное фото) Фото: пресс-служба президента РФ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил удовлетворение приездом президента России Владимира Путина в страну, назвав российского лидера своим другом. Об этом он написал в соцсетях.

«Рад приветствовать своего друга президента Путина в Индии. С нетерпением жду нашего взаимодействия позднее сегодня вечером и завтра», — написал Моди в соцсети X.

Индийского правительства также отметил устойчивый характер двусторонних связей между Москвой и Нью-Дели. По его словам, дружба между странами выдержала проверку временем и приносит колоссальную пользу обеим народам.

