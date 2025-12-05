Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Власти Сургута продлили карантин для школьников

05 декабря 2025 в 12:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дистанционное обучение для школьников Сургута началось 29 ноября

Дистанционное обучение для школьников Сургута началось 29 ноября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьники Сургута с первого по восьмой классы останутся на дистанционном обучении до 15 декабря включительно. Решение принято на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета, сообщили в пресс-службе администрации.

«По мнению специалистов-эпидемиологов, разобщение населения, в том числе детского, один из лучших способов предупреждения возможного распространения вирусных заболеваний на территории Сургута», — отметили в мэрии. Власти подчеркивают, что продление удаленного формата позволит снизить риски заражения в условиях повышенной заболеваемости.

Старшеклассники продолжат учиться очно. Администрация заверяет, что в школах обеспечены все условия для безопасного образовательного процесса. Жителям рекомендуют избегать мест массового скопления, включая торговые центры и кинотеатры. Дистанционный формат обучения был введен 29 ноября.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал