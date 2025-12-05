Власти Сургута продлили карантин для школьников
Дистанционное обучение для школьников Сургута началось 29 ноября
Школьники Сургута с первого по восьмой классы останутся на дистанционном обучении до 15 декабря включительно. Решение принято на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета, сообщили в пресс-службе администрации.
«По мнению специалистов-эпидемиологов, разобщение населения, в том числе детского, один из лучших способов предупреждения возможного распространения вирусных заболеваний на территории Сургута», — отметили в мэрии. Власти подчеркивают, что продление удаленного формата позволит снизить риски заражения в условиях повышенной заболеваемости.
Старшеклассники продолжат учиться очно. Администрация заверяет, что в школах обеспечены все условия для безопасного образовательного процесса. Жителям рекомендуют избегать мест массового скопления, включая торговые центры и кинотеатры. Дистанционный формат обучения был введен 29 ноября.
