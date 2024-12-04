«Тела погибших складывали у входа»: хронология трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь»

Хронология событий в «Хромой лошади» в Перми, где погибли 156 человек

05 декабря 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

В память о погибших в Перми установлен мемориал Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В ночь на 5 декабря 2009 года в Перми произошла трагедия, которая повергла в шок всю страну. В ночном клубе «Хромая лошадь» произошел пожар, который унес жизни более чем ста человек. Десятки пермяков получили различные травмы. После случившегося руководство и владельцы клуба получили различные сроки лишения свободы. Хронологию событий, которые произошли в центре Перми ровно 15 лет назад читайте в материале ниже. Начало трагедии Вечером 4 декабря 2009 года ночной клуб «Хромая лошадь» отмечал свое восьмилетие. Гости начали приходить в заведение около одиннадцати вечера. На входе пермяков встречали девушки в коротких шортах и предлагали настойки, а также ведущий и оператор одного из телеканалов, которые просили у гостей поздравить клуб с днем рождения и что-нибудь ему пожелать. Зал «Хромой лошади» был рассчитан на 50 человек, в тот роковой вечер в заведение пришли от 250 до 300 человек. Когда гости собрались, на сцене выступил танцевальный коллектив. В 23:08 в зале был запущен пиротехнический фонтан. От него загорелся и очень быстро начал плавиться потолок. Ведущий и паника Как только потолок начал искриться и плавиться, ведущий заявил: «Дамы и господа, мы горим! Всем следует покинуть зал». Он сказал это таким же праздничным тоном, каким до этого поздравлял гостей клуба с праздником. Огонь распространялся очень быстро и в какой-то момент погас свет. Образовалась паника. Люди не могли протиснуться в узкий дверной проем. Кто-то падал на пол, а по нему в панике пытались выбраться люди. Скорая и пожарные Первое сообщение о произошедшем поступило в скорую помощь в 23:10. Спустя 8 минут на место прибыли первые четыре экипажа медиков. Далее почти каждые две минуты на место трагедии прибывали новые бригады скорой и медицины катастроф. Пожарные, прибывшие к «Хромой лошади», тушили пожар и выносили тела погибших. Их складывали прямо перед входом в заведение. К пяти утра 5 декабря тела всех погибших и пострадавших были эвакуированы из ночного клуба. Началось расследование причин случившегося. Траур Днем 5 декабря 2009 года Дмитрий Медведев, который тогда был президентом РФ заявил, что все виновные в случившемся должны быть наказаны по всей строгости закона. Он также подписал указ и 7 декабря был объявлен днем общенационального траура. Возле здания «Хромой лошади» был организован стихийный мемориал. Пермяки и представители власти несли к месту трагедии цветы и свечи. Букет алых роз возложил и прибывший в Пермь тогдашний премьер-министр страны Владимир Путин. Уголовное дело Следствие по уголовному делу продлилось пять месяцев. За это время были установлены восемь фигурантов, которые впоследствии были признаны виновными. Так, владельца «Хромой лошади» Анатолия Зака суд отправил в колонию на девять лет и десять месяцев. Исполнительный директор Светлана Ефремова лишилась свободы на четыре года. Арт-директор Олег Феткулов был лишен свободы на шесть лет. Отец и сын, которые в ночь трагедии отвечали за пиротехническое шоу также лишились свободы. Всего обвинительный приговор был вынесен восьмерым пермякам. Жертвы и пострадавшие В ночь на 5 декабря 2009 года в «Хромой лошади» погибли 156 человек. Десятки получили различные травмы. Некоторые пострадавшие, например, Ирина Банникова и Ирина Пекарская на долгие годы оказались привязаны к постели. Они скончались спустя много лет после трагедии. Сейчас на месте «Хромой лошади» расположен МФЦ. Рядом установлен мемориал в память о погибших пермяках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 5 декабря 2009 года в Перми произошла трагедия, которая повергла в шок всю страну. В ночном клубе «Хромая лошадь» произошел пожар, который унес жизни более чем ста человек. Десятки пермяков получили различные травмы. После случившегося руководство и владельцы клуба получили различные сроки лишения свободы. Хронологию событий, которые произошли в центре Перми ровно 15 лет назад читайте в материале ниже. Вечером 4 декабря 2009 года ночной клуб «Хромая лошадь» отмечал свое восьмилетие. Гости начали приходить в заведение около одиннадцати вечера. На входе пермяков встречали девушки в коротких шортах и предлагали настойки, а также ведущий и оператор одного из телеканалов, которые просили у гостей поздравить клуб с днем рождения и что-нибудь ему пожелать. Зал «Хромой лошади» был рассчитан на 50 человек, в тот роковой вечер в заведение пришли от 250 до 300 человек. Когда гости собрались, на сцене выступил танцевальный коллектив. В 23:08 в зале был запущен пиротехнический фонтан. От него загорелся и очень быстро начал плавиться потолок. Как только потолок начал искриться и плавиться, ведущий заявил: «Дамы и господа, мы горим! Всем следует покинуть зал». Он сказал это таким же праздничным тоном, каким до этого поздравлял гостей клуба с праздником. Огонь распространялся очень быстро и в какой-то момент погас свет. Образовалась паника. Люди не могли протиснуться в узкий дверной проем. Кто-то падал на пол, а по нему в панике пытались выбраться люди. Первое сообщение о произошедшем поступило в скорую помощь в 23:10. Спустя 8 минут на место прибыли первые четыре экипажа медиков. Далее почти каждые две минуты на место трагедии прибывали новые бригады скорой и медицины катастроф. Пожарные, прибывшие к «Хромой лошади», тушили пожар и выносили тела погибших. Их складывали прямо перед входом в заведение. К пяти утра 5 декабря тела всех погибших и пострадавших были эвакуированы из ночного клуба. Началось расследование причин случившегося. Днем 5 декабря 2009 года Дмитрий Медведев, который тогда был президентом РФ заявил, что все виновные в случившемся должны быть наказаны по всей строгости закона. Он также подписал указ и 7 декабря был объявлен днем общенационального траура. Возле здания «Хромой лошади» был организован стихийный мемориал. Пермяки и представители власти несли к месту трагедии цветы и свечи. Букет алых роз возложил и прибывший в Пермь тогдашний премьер-министр страны Владимир Путин. Следствие по уголовному делу продлилось пять месяцев. За это время были установлены восемь фигурантов, которые впоследствии были признаны виновными. Так, владельца «Хромой лошади» Анатолия Зака суд отправил в колонию на девять лет и десять месяцев. Исполнительный директор Светлана Ефремова лишилась свободы на четыре года. Арт-директор Олег Феткулов был лишен свободы на шесть лет. Отец и сын, которые в ночь трагедии отвечали за пиротехническое шоу также лишились свободы. Всего обвинительный приговор был вынесен восьмерым пермякам. В ночь на 5 декабря 2009 года в «Хромой лошади» погибли 156 человек. Десятки получили различные травмы. Некоторые пострадавшие, например, Ирина Банникова и Ирина Пекарская на долгие годы оказались привязаны к постели. Они скончались спустя много лет после трагедии. Сейчас на месте «Хромой лошади» расположен МФЦ. Рядом установлен мемориал в память о погибших пермяках.