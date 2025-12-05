Тюменские власти увеличат расходы родителей

Пребывание детей в садах станет дороже Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 1 января в Тюменской области поднимут максимальную плату за присмотр и уход за детьми в детских садах. Соответствующий законопроект подготовило региональное правительство.

«Внести изменения в постановление „Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях для муниципальных образований Тюменской области“. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года», — говорится в проекте документа.

Стоимость вырастет одинаково по всем муниципальным образованием. Цену для групп кратковременного пребывания увеличат на 100 рублей, для полного дня и круглосуточного пребывания — на 200.

К примеру в Тюмени максимальная плата за месяц составит 1 800, 4 300, и 4 700 рублей соответственно. Речь идет о верхней планке стоимости, то есть плата по решению муниципальных властей может быть и ниже.