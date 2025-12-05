В Тюмени погиб подросток
05 декабря 2025 в 20:15
Мальчика не стало 28 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени погиб ученик средней школы № 5. Мальчика не стало 28 ноября. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
«Случилась трагедия. Подростка не стало 28 ноября», — такой краткий комментарий дал Андрей Степанов.
Подробностей трагедии он не сообщил. Но добавил, что в деле разбирается полиция. Комментарии следственных органов ожидаются.
