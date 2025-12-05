Тюменским водителям сделали важное предупреждение из-за надвигающихся морозов

В Тюменской области на трассах возможны нештатные ситуации из-за морозов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тюменской области в связи с резким ухудшением погоды автомобилистов призвали в ближайшие выходные изменить стиль вождения и по возможности отказаться от междугородних поездок. Ожидаются сильный снегопад и последующее понижение температуры, что может осложнить обстановку на трассах и дорогах. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.

«Госавтоинспекция призывает водителей сбавить скорость в пути в случае осложнения погодных условий. А начинающих водителей со стажем до двух лет и людей пожилого возраста — ограничить загородные поездки до улучшения погоды», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что в выходные дни загородные магистрали возьмут под усиленный контроль. В воскресенье состоится мероприятие «Трасса». Число нарядов ДПС на основных направлениях увеличится, экипажи будут работать совместно с дорожными службами. В случае нештатных ситуаций сотрудники Госавтоинспекции пообещали оказывать помощь участникам дорожного движения и оперативно реагировать на сообщения о происшествиях.

