Тобольск стал лучшим в России по продвижению своего бренда
Награду мэру города вручили в Москве
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
Тобольск признали лучшим в России по продвижению территориального бренда. Городу вручили награду Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика — 2025» в номинации «Повышение узнаваемости муниципального образования» (подноминация «Бренд территории»). Церемония прошла 5 декабря в мастерской управления «Сенеж». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тобольска Петр Вагин.
«Сегодня в мастерской управления „Сенеж“ на Форуме-выставке муниципальных практик „БОЛЬШИЕ РЕШЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ“ Тобольску вручили заслуженную награду», — сообщил Петр Вагин. Основанием для победы стал проект территориального бренда «Тобольск — ключ к Сибири», реализуемый в городе.
«„Тобольск — ключ к Сибири“ — проект, благодаря которому в городе турпоток вырос на 40%; на 10% выросло число малых и средних предпринимателей, стало в два раза больше самозанятых и вырос объем инвестиций в сферу гостеприимства. Мэр полчеркнул, что эти показатели учитывались при подведении итогов федерального конкурса.
Награду Тобольску вручил заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин. Конкурс «Лучшая муниципальная практика» ежегодно проводит Минэкономразвития России для поддержки эффективных решений местных властей.
