Тобольск стал лучшим в России по продвижению своего бренда

Награду мэру города вручили в Москве

Тобольск признали лучшим в России по продвижению территориального бренда. Городу вручили награду Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика — 2025» в номинации «Повышение узнаваемости муниципального образования» (подноминация «Бренд территории»). Церемония прошла 5 декабря в мастерской управления «Сенеж». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тобольска Петр Вагин.

«Сегодня в мастерской управления „Сенеж“ на Форуме-выставке муниципальных практик „БОЛЬШИЕ РЕШЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ“ Тобольску вручили заслуженную награду», — сообщил Петр Вагин. Основанием для победы стал проект территориального бренда «Тобольск — ключ к Сибири», реализуемый в городе.

«„Тобольск — ключ к Сибири“ — проект, благодаря которому в городе турпоток вырос на 40%; на 10% выросло число малых и средних предпринимателей, стало в два раза больше самозанятых и вырос объем инвестиций в сферу гостеприимства. Мэр полчеркнул, что эти показатели учитывались при подведении итогов федерального конкурса.

