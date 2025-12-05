Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Житель Тюменской области обокрал местный дом культуры

05 декабря 2025 в 19:38
Мужчине приглянулась музыкальная колонка

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В селе Исетское Тюменской области мужчина украл из местного Дома культуры акустическую колонку. Сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

По информации полиции, в ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый — молодой житель деревни Гаева, который временно возвращался домой с учебы. «Молодой человек, проходя ночью мимо Дома культуры, заметил в окне свет, разбил стекло обломком кирпича, проник внутрь и похитил акустическую колонку, после чего спрятал ее в кустарнике на этой же улице. Вскоре он был задержан оперуполномоченными», — сообщили в УМВД.

Следственный отдел МО МВД России «Ялуторовский» (ОП дислокация с. Исетское) возбудил в отношении ранее не судимого молодого человека уголовное дело по факту кражи. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

