Житель Тюменской области обокрал местный дом культуры

В селе Исетское Тюменской области мужчина украл из местного Дома культуры акустическую колонку. Сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По информации полиции, в ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый — молодой житель деревни Гаева, который временно возвращался домой с учебы. «Молодой человек, проходя ночью мимо Дома культуры, заметил в окне свет, разбил стекло обломком кирпича, проник внутрь и похитил акустическую колонку, после чего спрятал ее в кустарнике на этой же улице. Вскоре он был задержан оперуполномоченными», — сообщили в УМВД.