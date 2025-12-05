Тюменские бомжи ломают домофоны в новостройках, чтобы переночевать в подъездах

Во время холодов бездомные врываются в подъезды многоэтажек Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени лица без определенного места жительства ломают домофоны подъездов новых многоэтажек, чтобы переночевать в тепле. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«Мы живем в новых микрорайонах заречной части Тюмени. В последнее время стали замечать, что домофон периодически ломается. Провели с соседями небольшое расследование и выяснили, что к нам зачастили бомжи, которые с огромной силой дергают дверь подъезда, чтобы попасть внутрь и переночевать», — рассказала агентству одна из жительниц Тюмени.

По ее словам, с аналогичной проблемой столкнулись жители других соседних многоэтажек. «Бомжи ломают домофоны и в других домах, врываются в подъезды и ночуют на лестницах. После себя, кстати, почти всегда оставляют окурки и пустые бутылки. Некоторые там же ходят в туалет», — отметила собеседница агентства.

