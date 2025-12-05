Какой будет погода на Новый год в Тюмени

В новогоднюю ночь в Тюмени прогнозируют до -15 градусов мороза Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В новогоднюю ночь в Тюмени ожидается умеренный мороз без обильного снега. Такой предварительный прогноз на 31 декабря для города публикуют сервисы «Яндекс.Погода» и Gismeteo на своих официальных сайтах. Согласно их данным, в праздничный день температура воздуха будет держаться в пределах от −11 до −15 градусов, при этом синоптики закладывают облачную погоду и слабый юго-восточный ветер.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», долгосрочный прогноз на конец декабря укладывается в типичный для Тюмени климатический фон. «Этот день за 10 лет наблюдений обычно морозный и пасмурный. В грядущем году температура днем может быть −14 градусов, а ночью достигнет −19 градусов», — поясняют метеорологи.

При этом краткосрочный раздел «Яндекса» указывает, что днем 31 декабря столбики термометров будут колебаться от −11 до −14 градусов. Ожидается облачность и несильный юго-восточный ветер с порывами до 4,5 метра в секунду, вероятность снега оценивается как низкая.

