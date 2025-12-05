Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области простились с участником СВО

В Ишимской округе простились с погибшим на СВО Вячеславом Гречушкиным
05 декабря 2025 в 19:26
Погибший мужчина проживал в Ишимском округе

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ишимском округе (Тюменская область) простились с Вячеславом Гречушкиным. Мужчина погиб, принимая участие в специальнйо воейнно операции. Об этом сообщили в местнйо администрации.

«5 декабря Ишимский округ простился с гражданином России, Гречушкиным Вячеславом Олеговичем, ефрейтором, участником специальной военной операции. Вячеслав проявил себя настоящим защитником Отечества, защищая нашу Родину и наши ценности», — сообщили в администрации.

Ранее агентство псиало о том, что в поселке Туртас Уватского района (Тюменская область) простились с Виктором Шахматовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Мужчина погиб еще в марте 2025 года. 

