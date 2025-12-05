В Тюменской области простились с участником СВО
Погибший мужчина проживал в Ишимском округе
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Ишимском округе (Тюменская область) простились с Вячеславом Гречушкиным. Мужчина погиб, принимая участие в специальнйо воейнно операции. Об этом сообщили в местнйо администрации.
«5 декабря Ишимский округ простился с гражданином России, Гречушкиным Вячеславом Олеговичем, ефрейтором, участником специальной военной операции. Вячеслав проявил себя настоящим защитником Отечества, защищая нашу Родину и наши ценности», — сообщили в администрации.
Ранее агентство псиало о том, что в поселке Туртас Уватского района (Тюменская область) простились с Виктором Шахматовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Мужчина погиб еще в марте 2025 года.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!