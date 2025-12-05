В Тюменской области простились с участником СВО

Погибший мужчина проживал в Ишимском округе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ишимском округе (Тюменская область) простились с Вячеславом Гречушкиным. Мужчина погиб, принимая участие в специальнйо воейнно операции. Об этом сообщили в местнйо администрации.

«5 декабря Ишимский округ простился с гражданином России, Гречушкиным Вячеславом Олеговичем, ефрейтором, участником специальной военной операции. Вячеслав проявил себя настоящим защитником Отечества, защищая нашу Родину и наши ценности», — сообщили в администрации.