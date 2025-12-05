Бизнесмены продают кафе в центре Кургана из-за переезда в Европу

Кафе в центре Кургана с чистой прибылью выставили на продажу Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане выставлен на продажу действующий бизнес — кафе-кондитерская на улице Красина. Заведение проработало всего несколько месяцев, но из-за проблем со здоровьем хозяйка вместе с мужем-иностранцем решила переехать в Европу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала собственник бизнеса.

«Причина продажи: у меня проблемы со здоровьем и есть вид на жительство в Евросоюзе. Муж — гражданин Евросоюза. В следующем году переезжаем на неопределенный срок решать проблемы со здоровьем», — сообщила владелица точки общепита Юлия.

Объявление о продаже кафе хозяйка разместила на популярном сайте объявлений. В нем она указала, что в заведении есть бар, два санузла: для посетителей и персонала отдельно, собственное холодильное оборудование, кофемашина и плиты. Кафе работало три месяца и отличалось разнообразием ассортимента: от пирожных до горячих блюд. В первый месяц работы была чистая прибыль 120 500 рублей, во второй — 150 750, а в третий — 130 295 рублей. Договор аренды подписан на 3 года с возможностью продления.

Продолжение после рекламы

Девушка уверена, что высокий пешеходный трафик и хорошие рекламные инструменты обеспечивают потенциал для роста бизнеса. Собственник сообщает, что за время работы персонал полностью обучен, а задержек с зарплатой не было.