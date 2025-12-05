Вспышки кори зарегистрировали в Курганской области

В регионе диагностировали 16 случаев кори в 2025 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области за января-октябрь этого года было выявлено 16 случаев кори. За тот же период прошлого года зарегистрировано 38 случаев заболевания корью в регионе. Статистику по заболеваемости сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«За истекший период 2025 года в Курганской области зарегистрированы 16 случаев кори. В числе заболевших 12 детей в возрасте до 17 лет — 70,5%», — указано в сообщении ведомства. По данным за тот же период 2024 года, было 38 случаев кори.

URA.RU направило в управление Роспотребнадзора запрос с просьбой прокомментировать информацию по заболеваемости корью, а также о планах по вакцинации. Ответ ожидается.

Продолжение после рекламы

Ранее агентство писало, что в январе 2024 года были зарегистрированы два не связанных между собой случая заболевания корью у непривитых: взрослого человека и ребенка. Диагноз взрослому человеку был поставлен в частной медицинской организации. В 2023 году был выявлен один случай кори в регионе. Инфекцию диагностировали у гражданина, который был проездом в Шадринске и обратился в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Были приняты меры по предупреждению распространения инфекции, в том числе вакцинация контактных лиц. До указанного единичного случая корь не регистрировалась в Курганской области с 2015 года. Например, в 2014 годы была вспышка кори в Юргамышском округе в семье этнической группы.