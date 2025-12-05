В Курганской области зафиксировали случай малярии
В регионе подтверждены один случай малярии и один случай лихорадки Западного Нила
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области зафиксирован один случай заболевания малярией. Информация указана в отчете регионального управления Роспотребнадзора о заболеваемости за десять месяцев года.
По данным за январь-октябрь 2025 года зафиксирован один случай заболевания малярии. Также был установлен один случай заболевания лихорадкой Западного Нила, нетипичной для региона. В прошлом году за тот же период такие заболевания не выявляли.
URA.RU направило запрос в управление Роспортебнадзора с просьбой уточнить информацию о выявленных заболеваниях. Ответ ожидается.
Малярия — острое инфекционное заболевание, передающееся через кровь и лимфу при укусах комаров. В России ежегодно регистрируются случаи завоза малярии из таких стран, как Таджикистан, Азербайджан, Индонезия, Индия, Корея, Афганистан, страны Африки. К симптомам относится: резкое повышение температуры тела с ознобом, резкое снижении температуры тела с обильным потоотделением, головная боль, боли в мышцах, суставах, пояснице, рвота, сухой кашель, лихорадка, дрожь, желтуха, развитие анемии.
Симптомы лихорадки Западного Нила (ЛЗН) похожи на грипп: лихорадочное состояние, головная боль, усталость и боли в теле, тошнота, рвота, распухшие лимфатические узлы. У больных может появиться кожная сыпь в виде пятен и узелков, которая распространяется с туловища на голову, руки и ноги. Возбудитель передается через укусы комаров и клещей. Специфического лекарства не существует — лечение направлено на устранение симптомов и поддержание организма. В регионах страны также ежегодно фиксируют единичные завозные случаи заболевания.
