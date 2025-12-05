В Курганской области зафиксировали случай малярии

В регионе подтверждены один случай малярии и один случай лихорадки Западного Нила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области зафиксирован один случай заболевания малярией. Информация указана в отчете регионального управления Роспотребнадзора о заболеваемости за десять месяцев года.

По данным за январь-октябрь 2025 года зафиксирован один случай заболевания малярии. Также был установлен один случай заболевания лихорадкой Западного Нила, нетипичной для региона. В прошлом году за тот же период такие заболевания не выявляли.

URA.RU направило запрос в управление Роспортебнадзора с просьбой уточнить информацию о выявленных заболеваниях. Ответ ожидается.

Малярия — острое инфекционное заболевание, передающееся через кровь и лимфу при укусах комаров. В России ежегодно регистрируются случаи завоза малярии из таких стран, как Таджикистан, Азербайджан, Индонезия, Индия, Корея, Афганистан, страны Африки. К симптомам относится: резкое повышение температуры тела с ознобом, резкое снижении температуры тела с обильным потоотделением, головная боль, боли в мышцах, суставах, пояснице, рвота, сухой кашель, лихорадка, дрожь, желтуха, развитие анемии.